Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung ging im vergangenen Jahr um gut 23 Prozent auf 66,6 Millionen Franken zurück, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Dank einer geringeren Bildung von Reserven für allgemeine Bankrisiken reduzierte sich der Jahresgewinn um 8,9 Prozent auf 51,6 Millionen etwas moderater. Dabei lag wegen der tiefen Zinsen insbesondere der Erfolg aus dem Zinsengeschäft klar unter dem Vorjahr.