Der Umsatz kletterte in dem per Ende März abgeschlossenen ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 um 7,4 Prozent auf 84,8 Millionen Franken, wie der Spezialist für Elektromagnetverträglichkeit am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus gar bei über 11 Prozent. Der gute Geschäftsgang wurde in erster Linie vom sehr hohen Auftragsbestand aus den industriellen Märkten getragen, wie Schaffner erklärte. Gegen Ende der Berichtsperiode habe das Unternehmen wieder eine schrittweise Erholung des Bestellverhaltens der Kunden verzeichnet.