Da sich die Stimmung in der Halbleiterbranche zuletzt wieder aufgehellt hat, dürfte VAT den Analysten zufolge an seinen Prognosen für das Gesamtjahr festhalten. Demnach sollen sich alle wichtigen Firmenzahlen im Jahresvergleich verbessern, nach einer deutlichen Eintrübung im Vorjahr. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte dürften die Geschäfte wie auch die Profitabilität wieder deutlich anziehen. Das erste Quartal dürfte daher das schwächste des laufenden Jahres sein, heisst es etwa im Kommentar der ZKB. In 2025 sollte der Halbleitermarkt dann wieder in eine zyklische Boom-Phase einschwenken.