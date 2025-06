Welche Eigenkapitalanforderungen sind geplant?

Systemrelevante Banken sollen strengere Eigenmittelanforderungen für ausländische Tochtergesellschaften einhalten und den Buchwert dieser Töchter im Schweizer Stammhaus vollständig, also zu 100 Prozent, vom harten Eigenkapital abziehen müssen. Die Bank soll so in einer Krisenphase ausländische Tochtergesellschaften ohne negative Folgen für die Kapitalausstattung des Schweizer Stammhauses veräussern können. Heute müssen ausländische Töchter zu rund 60 Prozent mit Eigenkapital unterlegt sein. «Nur mit einer vollständigen Unterlegung ist sichergestellt, dass ausländische Töchter in einer Krise nicht zum Problem werden», sagte Karin Keller-Sutter. Verankert werden soll die Massnahme im Gesetz. Das Parlament wird darüber entscheiden.