In Europa, dem Mittleren Osten und Afrika sind die Compliance-Kosten demnach mit insgesamt 85 Milliarden Dollar besonders hoch, in Nordamerika mit 61 Milliarden Dollar etwas niedriger. Der IT-Sicherheitsdienstleister Lexis Nexis Risk Solutions veröffentlichte die vom US-Beratungsunternehmen Forrester erstellte Analyse am Mittwoch.