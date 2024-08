Die Prudential-Aktien haben ein so genanntes "Dual-Listing" und sind in London und in Hongkong kotiert. Auch der Unternehmenssitz ist in beiden Städten angesiedelt. Prudential durchlief in letzter Zeit eine grosse Restrukturierung, die 2021 abgeschlossen wurde. Die Geschäfte in Grossbritannien und in den USA wurden weitgehend verkauft. Prudential, einst der grösste Versicherer Englands, konzentriert sich nun auf die schneller wachsenden Märkte in Asien und will auch in Afrika weiter expandieren. Prudential Plc, so die volle Bezeichnung, ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen US-Versicherer.