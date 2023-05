Schätzung: Plus in China 2022 bei über elf Prozent

"Die Direktinvestitionsströme nach China sind 2022 um schätzungsweise gut elf Prozent gestiegen und damit ähnlich stark wie 2021, aber deutlich stärker als in den Vorjahren zwischen 2016 und 2020", sagt Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Direktinvestitionsströme in das übrige Ost- und Südasien ohne China stiegen 2022 in ähnlicher Grössenordnung um etwas über zwölf Prozent." Amtliche Zahlen gibt es dazu bislang nicht. Es zeige sich also keine nennenswerte Diversifizierung weg von China, das sogenannte De-Risking. Das ist derzeit ein Modewort in der Industrie, die künftig zu starke Abhängigkeiten von bestimmten Märkten vermeiden will.