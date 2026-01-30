Die Schätzungen der Fed reichen bis 1989 zurück und zeigen, dass sowohl der Anteil der obersten 1 Prozent als auch der der obersten 0,1 Prozent ein Allzeithoch erreicht hat. Weniger aktuellisierte akademische Schätzungen, die das gesamte 20. Jahrhundert abdecken, darunter jene der World Inequality Database, deuten darauf hin, dass die reichsten Amerikaner zuletzt Mitte der 1940er-Jahre einen ähnlich grossen Anteil am US-Vermögen kontrollierten.