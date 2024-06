Man muss schon genau hinschauen, um einen wirtschaftlichen Effekt zu erkennen. Ein Beispiel dafür ist Stockholm. Zu den drei Konzerten von Taylor Swift («You Need To Calm Down», «Shake It Off») im Mai kamen fast 180.000 Fans, die Hälfte davon aus dem Ausland. Das bescherte der Stadt einen Umsatz von fast 850 Millionen Kronen (75 Millionen Euro). Aber selbst für die vergleichsweise kleine schwedische Wirtschaft, die mit einem Bruttoinlandsprodukt von umgerechnet 623 Milliarden Dollar an achter Stelle in der EU steht, ist das nur ein Tropfen auf den heissen Stein.