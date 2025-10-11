Auf dem Schweizer Finanzplatz dominiert ein grosses Thema: der Streit zwischen der UBS und der Regierung. Inwiefern ist die UBS unter Druck? Und warum will die Regierung strengere Regeln für Banken? Schiesst die Regierung dabei übers Ziel hinaus?

Und: Was bedeutet das alles für Anlegerinnen und Anleger, die UBS-Aktien haben?

Darüber spricht Podcast-Host Tim Höfinghoff mit dem Wirtschaftsjournalisten Holger Alich im Podcast «Handelszeitung Insights».

Dieser Artikel ist zuerst bei der Handelszeitung erschienen.