Nach Angaben des Schiffsdatendienstes MarineTraffic war das Kreuzfahrtschiff «Celestial Discovery» -die ehemalige «Aida aura» - am Freitag das erste, das seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar die Strasse von Hormus durchquerte. Mehrere Kreuzfahrtschiffe waren unter anderem in verschiedenen Häfen gestrandet, nachdem die USA und Israel Ende Februar Angriffe aus den Iran starteten und der Iran einen Beschuss von Schiffen in der Meerenge androhten.