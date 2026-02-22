Die meisten internationalen Grossreedereien lassen sich durch Gegenwind aus den USA nicht ‌von milliardenschweren ⁠Investitionen in eine grünere Schifffahrt abbringen. Die Branche ist für fast drei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Sie steht unter dem Druck Europas, Brasiliens und anderer ⁠Staaten zur Abkehr von fossilen Brennstoffen. Die Ölexportländer USA und Saudi-Arabien hatten jedoch im Oktober durchgesetzt, dass die UN-Schifffahrtsorganisation (IMO) ihre Entscheidung über eine branchenweite Abgabe von 380 Dollar pro Tonne ‌CO2 um ein Jahr verschiebt. Experten hatten gewarnt, dass dies zu Verzögerungen beim ökologischen Wandel auf See ‌führen könnte. Doch viele Konzerne halten an ihren Zielen fest.