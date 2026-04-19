Der Iran übernahm wieder die Kontrolle über die für die weltweite Energieversorgung strategisch wichtige Wasserstrasse, nur ‌wenige Tage vor dem ⁠Auslaufen einer fragilen Waffenruhe mit den USA am Dienstag. Noch am Freitag hatte die Regierung in Teheran eine vorübergehende Öffnung der Meerenge angekündigt. Dies geschah im Anschluss an eine ⁠separate, von den USA vermittelte zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, die am Donnerstag vereinbart worden war, um die Kämpfe zwischen israelischen Streitkräften und der vom Iran unterstützten Hisbollah zu beenden. Am Samstag machte der Iran ‌die Öffnung jedoch rückgängig. Zur Begründung hiess es, die USA verletzten das Abkommen durch eine anhaltende Blockade iranischer Häfen.