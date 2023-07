Mit dem anziehenden Welthandel nehmen einer Studie zufolge auch die Schiffsstaus erstmals seit einem Jahr wieder zu. Davon seien knapp acht Prozent der weltweit in Containern verschifften Güter betroffen, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Mittwoch zu seiner Untersuchung mitteilte. Im Mai steckten noch knapp sieben Prozent fest, so das Institut, das unter anderem an- und ablegende Schiffe in 500 Häfen weltweit erfasst.