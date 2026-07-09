Die neue Eskalation gefährdet den vor drei Wochen vereinbarten Waffenstillstand in dem ‌seit Ende Februar andauernden Konflikt. Etwa ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen wurde vor dem Ausbruch des offenen Konflikts durch die Strasse von Hormus transportiert. In den vergangenen zwei Wochen war der Verkehr zwar wieder auf ​durchschnittlich 40 Schiffe pro Tag gestiegen, lag damit jedoch immer noch weit unter ​dem Vorkriegsniveau von täglich 125 bis 140 Schiffen. ​Um nicht geortet zu werden, schalten zudem immer mehr Schiffe ihre Transponder zur Positionsbestimmung (AIS) aus.