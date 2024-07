Bernstein fasst zusammen: «Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 im Rahmen der Erwartungen, Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt». So strebt das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von 11 Prozent an.