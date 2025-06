Indienchef Nitin Chalke wird in die Konzernleitung berufen und die Verantwortung für Asien-Pazifik übernehmen. Chalke trete zum 1. Juli die Nachfolge von Robert Seakins an, der nach 22 Jahren bei Schindler und acht Jahren in der Konzernleitung in den Ruhestand gehe, teilte der Lift- und Rolltreppenhersteller am Donnerstag mit.