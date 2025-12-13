«Strategieschärfung»?

Wir haben die drei Geschäftsfelder Neuanlagen, Modernisierung und Service. Im Service, unserem umsatzmässig grössten Bereich, wollen wir noch näher an die Kunden. Viele sind langjährig loyal – diese Loyalität wollen wir sichtbarer und erlebbarer machen. In der Modernisierung haben wir in der Schweiz ein sehr altes Portfolio – dort liegt viel Potenzial. Eine dreissig- bis vierzigjährige Anlage braucht ein zweites Leben. Wir bieten dafür massgeschneiderte Lösungen – von Steuerung und Antrieb bis Kabinendesign. Im Neuanlagengeschäft ist der Schweizer Markt stabil, aber wir erleben eine Preiserosion. Unsere Ambition ist es, Standardaufzüge preislich wieder etwas nach oben zu bewegen – die Ausgaben für Löhne und Materialien sind seit Corona gestiegen.