Im Ausblick passte Schindler seine Prognose für 2025 leicht an: Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Schindler neu eine EBIT-Marge von rund 12,5 Prozent (bisher: 12 Prozent) und geht weiterhin von einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in Lokalwährungen aus. Mittelfristig strebt Schindler unverändert eine EBIT-Marge von 13 Prozent an.