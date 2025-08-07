Die Metro-Linie mit einer Länge von 23,9 Kilometern umfasst 16 Stationen und soll dereinst täglich über eine Million Passagiere befördern. Das vollautomatische System wird an zehn Stationen in das bestehende Busnetz integriert, um die städtische Mobilität zu verbessern. Der Bau der Metro begann bereits 2020.