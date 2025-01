Josef Ming, der Jahrgang 1958 hat, soll an der nächsten Generalversammlung vom 25. März in den Verwaltungsrat gewählt werden und danach das Präsidium übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Er soll damit Nachfolger von Silvio Napoli werden, der im Dezember seinen Abgang als Präsident und CEO angekündigt hatte.