Der Lift- und Rolltreppenhersteller wird der kommenden Generalversammlung eine Dividende von 6,00 Franken pro Namenaktie und Partizipationsschein vorschlagen.
Zusätzlich werde eine ausserordentliche Dividende von 0,80 Franken pro Namenaktie und Partizipationsschein vorgeschlagen, teilte Schindler am Mittwoch in einem Communiqué mit.
Mit der Erhöhung der Ausschüttung hat Schindler die Erwartungen der Finanzgemeinde übertroffen. Analysten hatten im Schnitt gemäss AWP-Konsens eine Dividende von 6,30 Franken vorhergesagt.
Im Vorjahr hatte der Innerschweizer Konzern eine Dividende von 6,00 Franken bezahlt.