Ohne die Fremdwährungseffekte wäre der Umsatz um 1,8 Prozent gewachsen. Dabei sei der Umsatz mit Neuanlagen geschrumpft, was Schindler durch ein Umsatzwachstum bei Modernisierungen und im Servicegeschäft kompensieren konnte. Der Umsatz in Lokalwährungen konnte in allen Regionen ausser in China gesteigert werden.