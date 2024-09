Die Jardine Schindler Group verkauft das Geschäft in Taiwan. Nach einer strategischen Überprüfung habe das Unternehmen beschlossen, das Geschäft in Taiwan an Otis Elevator Company (Taiwan) zu verkaufen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der US-Aufzugbauer Otis verfüge über eine grössere Präsenz in Taiwan als Jardine Schindler.