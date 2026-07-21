Profitabilität verbessert

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) stieg im zweiten Quartal um 1,9 Prozent auf 379 Millionen Franken. Die entsprechende Marge belief sich auf 13,9 Prozent nach 13,5 Prozent in der Vorjahresperiode. Der Reingewinn wuchs um 2,2 Prozent auf 280 Millionen Franken. Grund für die Verbesserungen waren operative Effizienzsteigerungen, Veränderungen im Produktmix und Preiserhöhungen, wie es heisst.