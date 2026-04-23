Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg um 2,4 Prozent auf 337 Millionen. Damit verbesserte sich die operative Marge markant auf 13,0 von 12,0 im Vorjahr. Unter dem Strich nahm der Reingewinn um 1,9 Prozent auf 262 Millionen zu. Die Verbesserung bei der Profitabilität sei eine Folge von operativen Effizienzsteigerungen, Effekte der Preispolitik und Veränderungen im Produktmix, hiess es. Die operative Marge von 13 Prozent fiel wie erwartet aus.