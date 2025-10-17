Das Unternehmen traf die Entscheidung im Rahmen einer strategischen Überprüfung, um Kapital und Ressourcen neu auszurichten, wie Schindler am Freitag mitteilte.
Schindler Elevator Korea wurde 2003 gegründet und ist landesweit tätig. Der Verkauf an Otis Elevator Korea steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung durch die koreanische Wettbewerbsbehörde. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht.
Alle bestehenden Kundenverträge und Arbeitsbedingungen bleiben laut Mitteilung auch nach dem Eigentümerwechsel bestehen.
(AWP)