Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat seinen ursprünglich für Anfang Juni geplanten Capital Markets Day vor dem Hintergrund der angekündigten Mega-Fusion der Konkurrenten Kone und TK Elevator verschoben. Die Veranstaltung soll nun am 19. November 2026 am Hauptsitz in Ebikon stattfinden, wie das Unternehmen am Montag auf seiner Webseite ankündigte.