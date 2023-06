Insgesamt wurden demnach bei der am 15. Juni abgeschlossenen Transaktion knapp 156'000 Titel zu einem Ausübungspreis von 200,23 Franken gekauft, wie es in der Meldung vom Donnerstag heisst. Die Schindler-PS steigen am frühen Freitagnachmittag um 1,8 Prozent auf 201,80 Franken.