Schindler würde ⁠gegen eine solche Transaktion bei den Kartellbehörden Beschwerde einlegen, sagte Konzernchef Paolo Compagna der Nachrichtenagentur ⁠Reuters am Dienstag. Die Fusion käme einem Kahlschlag gleich, der zu erheblichen Turbulenzen in der Branche führen ‌würde, da die dritt- und viertgrössten Aufzugshersteller der Welt ‌Überschneidungen bei Kundenstämmen, Produktionsstätten und Teams abbauen ​müssten. «Ich bin mir sicher, dass wir nicht die Einzigen wären, die sich dafür einsetzen, dass dieses Kartellrecht in jedem möglichen Land überprüft wird», sagte Compagna. Kone und TKE reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.