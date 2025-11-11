Der mögliche Abgang des KI-Vordenkers fällt in eine Zeit, in der Meta seine Investitionen in künstliche Intelligenz massiv ausbaut. Konzernchef Mark Zuckerberg hatte die KI-Initiativen kürzlich unter dem neuen Dach der «Superintelligence Labs» gebündelt. Für die Leitung warb er Alexandr Wang ab, den ehemaligen Chef des Daten-Startups Scale AI. Dem Bericht zufolge berichtet LeCun, der zuvor dem Produktvorstand unterstellt war, nun an Wang.