Die Staatsanwaltschaft Freiburg ermittelt bereits gegen einen im Landkreis Lörrach ansässigen Pharma-Grosshandelsbetrieb. Es bestehe der Verdacht, dass dieser mit Ozempic-Fälschungen gehandelt habe, erklärte die Zweigstelle Lörrach der Staatsanwaltschaft. Das Unternehmen habe 199 Packungen des mutmasslich gefälschten Medikaments, die zunächst von einem österreichischen Grosshändler bezogen worden seien, Anfang September an einen weiteren Pharmahändler in Grossbritannien geliefert. Dort seien sie als gefälscht erkannt worden. Ob der Pharma-Grosshändler das mutmasslich gefälschte Medikament auch in Deutschland in Verkehr gebracht oder an dortige Firmen geliefert habe, werde noch ermittelt - ebenso wie die genauen Vertriebswege und innerbetrieblichen Verantwortlichkeiten.