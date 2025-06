Vor einigen Wochen hatte ein Gericht festgestellt, dass Apple gegen eine gerichtliche Verfügung verstossen habe, mehr Wettbewerb bei App-Downloads und Bezahlmethoden in seinem lukrativen App Store zuzulassen. Die Richterin verwies unter anderem auf eine neue 27-prozentige Gebühr, die Drittanbieter von Software an Apple zahlen müssen, wenn deren Kunden die Programme nicht über den App Store des Konzerns kaufen. Sie ordnete ausserdem an, dass Apple anderen Software-Entwicklern nicht vorschreiben dürfe, wie und wo sie Links zu ihren eigenen Bezahl-Angeboten platzieren.