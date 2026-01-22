Der Maschinenbauer aus Schlieren litt im vergangenen Jahr unter den US-Zöllen, ausserdem belasteten Währungseffekten sowie der Kostendruck das Ergebnis, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Der Umsatz belief sich auf 104,4 Millionen Franken, das waren 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr.