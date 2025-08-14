In den ersten sechs Monaten des Jahres sank der Umsatz der Gruppe um 15,8 Prozent auf 52,0 Millionen, wie Schlatter am Donnerstag mitteilte. Die Krise der Stahlindustrie und die zurückhaltende Bautätigkeit in Europa hätten etwa zu einem geringen Umsatz im Bereich der Anlagen zur Herstellung von Armierungsgittern geführt, hiess es.