Die Losverkäufe erreichten im August ein Jahreshoch, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Wochenende unter Berufung auf Daten des Finanzministeriums meldete. Demnach schnellte der landesweite Verkauf von Lotterielosen um 53,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 52,96 Milliarden Yuan (knapp 7 Mrd Euro) nach oben. In den ersten acht Monaten wurden Lose im Wert von 375,76 Milliarden Yuan verkauft, was einem Zuwachs von 51,6 Prozent entspricht.