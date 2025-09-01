Die Familie Trump hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr zusammen mit Geschäftspartnern gegründet. Die $WLFI-Token waren beim ursprünglichen Verkauf nicht handelbar, sondern gaben den Inhabern lediglich Stimmrechte bei Geschäftsentscheidungen. Die Investoren stimmten jedoch im Juli dafür, die Token handelbar zu machen. Die ersten Investoren hatten erklärt, die Hauptattraktion sei die Verbindung zu Trump und die Erwartung, dass die Token aufgrund seiner Unterstützung an Wert gewinnen würden.