Das Geschäftsklima in der Landmaschinenindustrie in Europa habe sich nach dem starken Rückgang in den Vormonaten nochmals leicht verschlechtert, so die Experten der ZKB und der Bank Vontobel. Besonders bei Kuhn Group und Hydraulics dürfte die Nachfrage eingebrochen sein, auch weil das erste Quartal 2023 eine robuste Vergleichsbasis darstellt. Municipal und Emhart dürften sich allerdings organisch stabil entwickelt haben.