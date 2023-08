In Spanien hat die Inflation im August wieder angezogen. Die Teuerungsrate in der viertgrössten Volkswirtschaft der Euro-Zone stieg auf 2,6 Prozent nach 2,3 Prozent im Juli, wie das spanische Statistikamt INE am Mittwoch mitteilte. Die für den europäischen Vergleich berechnete Inflationsrate (HVPI) stieg ebenfalls - und zwar auf 2,4 Prozent von 2,1 Prozent im Juli. Von Reuters befragte Experten hatten einen Wert von 2,5 Prozent erwartet.