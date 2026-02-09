Das Barometer basiert auf digitalen Prozessdaten, ⁠die im Zuge der Lkw-Mauterhebung erzeugt werden. Der Index zeichnet die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw nach. Wirtschaftliche Aktivität erzeugt ​und benötigt Verkehrsleistungen: «Daher besteht ein deutlicher Zusammenhang ‌zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes ‍zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere der Industrieproduktion», wie Destatis erläuterte. Da die ​Lkw-Maut-Fahrleistungsdaten etwa einen Monat früher verfügbar sind als die zur Produktion, gelten sie als Frühindikator für die Konjunkturentwicklung.