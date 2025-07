Der Rating-Analyst Patrick Hasenböhler von der Zürcher Kantonalbank stuft die Bonität von Nestlé mit Doppel-A - sogenannt «AA» - immer noch mit der zweitbesten Bonität nach «AAA» ein. Allerdings fällt der Ausblick beim Nahrungsmittelmulti weiterhin negativ aus. Mit Blick auf das Halbjahresresultat schreibt der ZKB-Experte in einer Analyse am Montag, der starke Rückgang beim freien Cash Flow sei dem Schuldenabbau nicht zuträglich. «Die bonitätsrelevanten Kennzahlen haben sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert, in den letzten zwei Jahren haben sie sich jedoch auf einem niedrigeren Niveau einigermassen stabilisiert.»