«Zudem gibt es aktuell auch einige neue Anbieter, die in der Schweiz Geschäfte eröffnen möchten.» Der Billiganbieter Action sucht beispielsweise Lokale und Leute in der Schweiz. Und die Drogerie Müller will weiter expandieren. «Der deutsche Konzern beabsichtigt, dieses Jahr neun weitere Standorte an erstklassigen Lagen oder in Einkaufszentren zu eröffnen», sagt der Experte.