Musk kann sich zurecht auf den Standpunkt stellen, dass die Kursverluste vom Dienstag nur vorübergehend sind und die Aktie die Verluste wieder aufholen wird. Zu denken sollte Musk aber der Abwärtssog, in dem sich Tesla an der Börse seit acht Monaten befindet. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 33 Prozent an Wert verloren. Damit ist der Titel das Schlusslicht im Nasdaq 100 und steht an zweitletzter Position im S&P 500.