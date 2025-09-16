Ob Bulcke nun sofort abtreten soll oder erst wie geplant im März 2026, spielt keine Rolle. Er wird von aussen nicht mehr als relevant für die Zukunft von Nestlé wahrgenommen. Und der Verwaltungsrat wird mit seiner kommunizierten Haltung, dass selbst nach der Freixe-Entlassung nichts an der strategischen Ausrichtung geändert werden soll, weiter scheitern. Die rückwärtsgerichtete Strategie des Duos Freixe/Bulcke hat nicht verfangen. Ein Blick auf den Aktienkurs genügt, um das abzulesen.