Nestlé-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke steht vor einem Scherbenhaufen. Er, lange Zeit Lichtfigur und Königsmacher bei Nestlé wie zuvor Vorgänger Peter Brabeck, ist verantwortlich für zwei CEO-Fehlbesetzungen. Mark Schneider, engagiert von Bulcke im Jahr 2017 und nach viel Trial-and-Error und Start-Up-Hektik: Entlassen im August 2024. Nestlé-Veteran Laurent Freixe: Eingesetzt von Bulcke im August 2024 und entlassen ein Jahr später - wegen einer nicht deklarierten und zu spät untersuchten Liebesbeziehung zu einer Untergebenen.
Allein die letzte Personalie ist ein Schock für ein Unternehmen, das viele Jahrzehnte als ein Hort der Stabilität sowohl für Investoren, Stakeholder und Belegschaft war. Sozusagen ein sicherer Hafen wie der Schweizer Franken. Die personellen Fehlgriffe auf C-Level führten zu einem beispiellosen Rückgang des Aktienkurses und zeugen von wenig strategischer Weitsicht des Verwaltungsrates.
Ob Bulcke nun sofort abtreten soll oder erst wie geplant im März 2026, spielt keine Rolle. Er wird von aussen nicht mehr als relevant für die Zukunft von Nestlé wahrgenommen. Und der Verwaltungsrat wird mit seiner kommunizierten Haltung, dass selbst nach der Freixe-Entlassung nichts an der strategischen Ausrichtung geändert werden soll, weiter scheitern. Die rückwärtsgerichtete Strategie des Duos Freixe/Bulcke hat nicht verfangen. Ein Blick auf den Aktienkurs genügt, um das abzulesen.
Das Unternehmen muss nun mit dem neuen CEO Philipp Navratil die Weichen für eine Umstrukturierung stellen, die mehrere Jahre dauern wird. Dazu gehören Massnahmen, die wehtun. Eine Überprüfung des Personalbestandes mit dem Ziel von Kostensenkungen ist als erster Schritt unausweichlich.
Dabei darf es nicht bleiben. Navratil muss das ganze Portfolio überdenken. Der Nahrungsmittelmarkt ist weltweit in Bewegung, Grösse allein zählt bei den Investoren nicht mehr. Davon zeigen die zahlreichen M&A-Aktivitäten im Sektor: Kraft Heinz in den USA plant eine Aufteilung in zwei Unternehmen, der US-Getränkekonzern Keurig Dr Pepper übernimmt den Kaffeekonzern JDE Peet’s, um dann in zwei eigenständigen Firmen weiterzubestehen. Unilever bringt im November die Glacé-Sparte separat an die Börse.
Gerade die skandalträchtige Wassersparte von Nestlé steht hier als Symbol für das Festhalten an alten Zöpfen des Konzerns. Statt das Geschäft loszuschlagen, sucht der Konzern schon länger einen Partner für ein Joint Venture - wie so oft in der Vergangenheit von Nestlé. Auf den Prüfstand müssen auch das Vitamin- und das Tiefkühlgeschäft kommen.
Navratil muss sich bei einigen Produkten zudem fragen, ob sie noch zum Konzern und zu den veränderten Konsumgewohnheiten passen. Das gilt vor allem für Günstig-Angebote, von denen es im Konzern zu viele gibt. Viele Investoren fordern die Fokussierung auf das Hochpreis-Segment, um das Wachstum anzukurbeln.
Der Verwaltungsrat muss auch über eine Veräusserung oder Reduktion der 20-Prozent-Beteiligung am Kosmetikkonzern L’Oréal nachdenken, die einen Wert von 40 Milliarden Euro hat. Mit einem Teilverkauf des Tafelsilbers hatte Nestlé vor vier Jahren ein Aktienrückkaufprogramm finanziert. Investoren würden es auch begrüssen, wenn mit dem Erlös die gestiegene Verschuldung von Nestlé verringert wird.
Navratil hat wohl gute Voraussetzungen, die Zukunft von Nestlé erfolgreich zu gestalten. Ein Analyst hat ihn als «aussergewöhnlich direkt, ehrgeizig und konsequent ergebnisorientiert» umschrieben.
Der Nestlé-Verwaltungsrat darf nicht als Bremser wirken. Sonst droht der erneute Einstieg eines aktivistischen Investors wie Daniel Loeb 2017, der Nestlé aufsplitten wollte. Für Loeb war Nestlé zu selbstgefällig, zu bürokratisch und zu langsam beim Abtrennen von schwachen Geschäftseinheiten. Es ist, als sei die Zeit am Genfersee stehen geblieben.