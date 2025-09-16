Dabei darf es nicht bleiben. Navratil muss das ganze Portfolio überdenken. Der Nahrungsmittelmarkt ist weltweit in Bewegung, Grösse allein zählt bei den Investoren nicht mehr. Davon zeugen die zahlreichen M&A-Aktivitäten im Sektor: Kraft Heinz in den USA plant eine Aufteilung in zwei Unternehmen. Der US-Getränkekonzern Keurig Dr Pepper übernimmt den Kaffeekonzern JDE Peet’s, um dann in zwei eigenständigen Firmen weiterzubestehen. Unilever bringt im November die Glacé-Sparte separat an die Börse.