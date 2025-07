Der Umsatz von Richemont stieg von April bis Juni in Lokalwährungen um sechs Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, wie Richemont am Mittwoch mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich auf Gruppenebene ein Plus von 6 Prozent. Dennoch: Die Aktien notieren kurz nach Börsenbeginn 1,4 Prozent im Gewinn.