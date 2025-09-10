«Viele sehen Schmuggel als ein Verbrechen ohne Opfer», sagt der Historiker Andrew Wender Cohen von der Syracuse University. Doch die Wahrnehmung kann sich ändern. Nach dem Bürgerkrieg galt es als patriotisch, Zölle zu zahlen, erklärt Cohen, dessen Buch Contraband: Smuggling and the Birth of the American Century die Epoche beschreibt. Obwohl einige Amerikaner – insbesondere in ländlichen Gebieten – die Zahlung von Zöllen hassten, waren diese bis zur Einführung der Einkommenssteuer durch eine Verfassungsänderung im Jahr 1913 die wichtigste Einnahmequelle der Regierung.