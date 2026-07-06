Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat nach Einschätzung von EZB-Direktorin Isabel Schnabel ‌trotz ⁠gesunkener Ölpreise noch nicht wieder den Zustand vor ⁠dem Iran-Krieg erreicht. Die Kerninflation sei weiterhin hoch und der ‌Preisdruck halte an, sagte ‌Schnabel am Montag auf einer ​Veranstaltung in Rom. Ein Rückgang der Ölpreise bedeute nicht, dass man zur Vorkriegssituation zurückgekehrt sei. Das Friedensabkommen sei fragil, die Erdgaspreise lägen noch ‌immer rund 40 Prozent höher als vor dem Krieg und neue Schocks wie die Hitzewelle in Europa ​oder das Wetterphänomen Super-El-Nino könnten die ​Lebensmittelpreise in die Höhe ​treiben.