EZB-Direktorin Isabel Schnabel ist zuversichtlich, dass die Europäische Zentralbank mit ihrer straffen Linie keinen Wirtschaftseinbruch im Euroraum riskiert. Es gebe die Hoffnung auf eine sogenannte «weiche Landung», sagte sie am Freitag bei einer Veranstaltung in Mailand. Damit würde es der EZB gelingen, die Inflation zu dämpfen, ohne eine Rezession auszulösen. Sie sei zudem zuversichtlich, dass die EZB genügend Vertrauen in ein nachhaltiges Sinken der Inflation in Richtung des Zielwerts der Notenbank von zwei Prozent schöpfen könne, um eine Zinssenkungsphase einzuläuten. Wann dies sein werde, liess sie offen. Schnabel sagte, sie sei auch zuversichtlich, dass die Inflationserwartungen im Rahmen blieben.