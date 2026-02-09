Andere systematische Kohorten verfügen weiterhin über bedeutenden Spielraum zur Risikominderung. Die Risikoparitätspositionierung liegt im 81. Perzentil, wenn man auf das letzte Jahr zurückblickt, während Volatilitätskontrollstrategien im 71. Perzentil liegen. Im Gegensatz zu CTAs reagieren diese Fonds auf anhaltende Veränderungen der realisierten Volatilität, was darauf hindeutet, dass ihre Auswirkungen stärker ausfallen würden, wenn die Volatilität weiterhin hoch bleibt. Die realisierte Volatilität des S&P 500 steigt, aber der 20-Tage-Indikator liegt immer noch unter den Werten von November und Dezember.