Nach einer Erholung am Freitag, die den brutalen Einbruch Mitte der Woche fast vollständig ausglich, sehen sich US-Aktien laut dem Handelsdesk von Goldman Sachs in dieser Woche weiteren Verkäufen durch trendfolgende algorithmische Fonds gegenüber.
Der S&P 500 Index hat bereits seine kurzfristige Schwelle überschritten, die Commodity Trading Advisers (CTAs) zum Verkauf von Aktien veranlasst hat. Goldman geht davon aus, dass diese systematischen Strategien, die eher der Richtung des Aktienmarktes als fundamentalen Faktoren folgen, in der kommenden Woche unabhängig von der Marktentwicklung Nettoverkäufer bleiben werden.
Ein erneuter Rückgang könnte laut Goldman diese Woche Verkäufe im Wert von etwa 33 Milliarden US-Dollar auslösen. Wenn der Druck anhält und der S&P 500 unter 6707 fällt, könnte dies laut den Daten der Bank im nächsten Monat zusätzliche systematische Verkäufe im Wert von bis zu 80 Milliarden US-Dollar auslösen. In einem flachen Markt werden CTAs diese Woche voraussichtlich US-Aktien im Wert von rund 15,4 Milliarden US-Dollar abstossen, und selbst wenn die Aktien steigen, wird erwartet, dass die Fonds etwa 8,7 Milliarden US-Dollar abstossen werden.
Die Anleger waren letzte Woche sehr nervös. Der Panikindex des Unternehmens, der die implizite Volatilität des S&P für einen Monat, die VIX-Volatilität, die Put-Call-Skew des S&P für einen Monat und die Steigung der Volatilitätsstruktur des S&P kombiniert, lag zuletzt bei 9,22, was darauf hindeutet, dass die Märkte am Donnerstag nicht weit von «maximaler Angst» entfernt waren.
Der S&P 500 stieg am Freitag um 2 Prozent und beendete eine volatile Woche mit dem grössten Gewinn seit Mai. Die Rally folgte auf einen starken Rückgang des S&P 500 und des Nasdaq 100 zu Beginn der Woche, ausgelöst durch die Einführung eines neuen KI-Automatisierungstools von Anthropic PBC, das Milliarden von Dollar aus Software-, Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsaktien wegfegte, da Investoren die Risiken einer Disruption neu bewerteten.
Die Positionierung innerhalb der sogenannten systematischen Strategien war am Freitag die häufigste Frage unter den Kunden von Goldman, was die Nachfrage nach einer Einschätzung der Finanzströme unterstreicht. Zusätzlich zu den CTA-Verkäufen werden die geringe Liquidität und die «Short Gamma»-Positionierung den Markt unruhig halten und möglicherweise die Schwankungen in beide Richtungen verstärken, da Händler bei Kursanstiegen kaufen und bei Kursrückgängen verkaufen, um ihre Positionen auszugleichen.
Die Liquidität der S&P-Top-of-Book-Orderbücher - das Volumen der Kauf- und Verkaufsaufträge, die zum besten Geldkurs und zum niedrigsten Briefkurs verfügbar sind - hat sich stark verschlechtert und ist von einem Jahresdurchschnitt von fast 13,7 Millionen Dollar auf etwa 4,1 Millionen Dollar gefallen.
«Die Unfähigkeit, Risiken schnell zu übertragen, führt zu einem unruhigeren Intraday-Handel und verzögert die Stabilisierung der gesamten Preisentwicklung», schrieb das Trading-Desk-Team von Goldman, darunter Gail Hafif und Lee Coppersmith, am Freitag in einer Mitteilung an die Kunden.
Auch die Positionierung der Optionshändler hat sich in einer Weise verändert, die die Bewegungen noch verstärken könnte. Nachdem sie sich in einem Bereich des sogenannten Long Gamma befanden, der dazu beitrug, einen Durchbruch über die 7000-Punkte-Marke zu verhindern, werden die Händler nun auf Flat bis Short Gamma geschätzt. Diese Dynamik wird noch ausgeprägter, wenn die Liquidität knapp ist. «Schnallen Sie sich an», fügten die Händler hinzu.
Andere systematische Kohorten verfügen weiterhin über bedeutenden Spielraum zur Risikominderung. Die Risikoparitätspositionierung liegt im 81. Perzentil, wenn man auf das letzte Jahr zurückblickt, während Volatilitätskontrollstrategien im 71. Perzentil liegen. Im Gegensatz zu CTAs reagieren diese Fonds auf anhaltende Veränderungen der realisierten Volatilität, was darauf hindeutet, dass ihre Auswirkungen stärker ausfallen würden, wenn die Volatilität weiterhin hoch bleibt. Die realisierte Volatilität des S&P 500 steigt, aber der 20-Tage-Indikator liegt immer noch unter den Werten von November und Dezember.
Die Saisonalität bietet wenig Entlastung. Der Februar war in der Vergangenheit sowohl für den S&P 500 als auch für den Nasdaq 100 ein schwächerer und unruhigerer Monat, da die unterstützenden Januarströme - darunter Rentenbeiträge und Spitzenaktivitäten im Einzelhandel - nachlassen.
Auch das Verhalten der Privatanleger zeigt Anzeichen von Ermüdung. Nach einem Jahr unermüdlicher Dip-Käufe zeigte das jüngste zweitägige Netto-Ungleichgewicht der Privatanleger in der vergangenen Woche Verkäufe in Höhe von rund 690 Millionen US-Dollar, was eine geringere Bereitschaft zum «Kauf aller Dips» zeigt. Beliebte Privatanlegergeschäfte im Zusammenhang mit Kryptowährungen und kryptogebundenen Aktien wurden besonders hart getroffen, was das Risiko erhöht, dass eine breitere Rotation aus US-Aktien eine deutliche Abkehr von den Handelsmustern des letzten Jahres bedeuten würde.
